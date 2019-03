Laurens: Brandstichting met molotovcocktail was gerichte aanslag op mijn leven

Dinkelberg is zelf niet thuis vrijdagavond als er brand ontstaat in zijn woning. In feite heeft hij nog ‘geluk’ gehad. Eigenlijk zou zijn tweejarige zoontje vrijdagnacht bij hem slapen. ,,Dan had hij boven gelegen, waar ook de hondjes tijdens de brand waren, en dan was ik beneden op de bank tv aan het kijken.’’



Maar het logeerpartijtje ging niet door. Achteraf gezien een geluk bij een ongeluk. Na de brand vertrekt Dinkelberg naar een vriend, daar slaapt hij op de bank. ,,Zaterdagmiddag werd ik gebeld, ze zouden mijn vader te pakken nemen.’’ Hij laat de oproep zien op zijn telefoon. ,,En 's avonds was het raak.’’



In de Alm werd zaterdagavond geprobeerd met een molotovcocktail brand te stichten bij het huis van zijn 83-jarige vader. Buurtbewoners kunnen voorkomen dat de brandbom de woning in gaat. ,,Ik voel mij bedreigd, maar bang ben ik niet. Mijn vader heeft geluk gehad dat mensen het zagen en de dader konden tegenhouden. Mijn vader zegt dat dit mijn schuld is, maar dat is het niet. Ik kan hier ook niets aan doen.’’