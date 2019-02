Leerlingen geschorst om kinderporno in appgroep op school in Zwolle

Om hoeveel leerlingen het gaat en wat die sanctie precies inhoudt is niet bekend. De schoolleiding kon vanmorgen nog geen reactie geven.



Donderdag werd ontdekt dat er een foto circuleerde in appgroepen van en met leerlingen van de school voor voortgezet onderwijs. Het ging om een foto van een onbekend kind dat als kinderpornografisch aangemerkt kan worden, zegt de school.



In overleg met de politie is besloten leerlingen te schorsen die het materiaal deelden, aldus de school in de mail. ‘Het delen en zelfs in bezit hebben van deze foto’s is strafbaar. Uit de gesprekken bleek dat de leerlingen de ernst van de situatie niet hebben ingezien’.