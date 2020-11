Levensgevaarlijke actie van vrachtwagen in de Achterhoek: ‘Hier hadden doden kunnen vallen’

Video | update Buurman springt het water in om vrouw uit auto te halen: ‘Je denkt niet na en komt in actie’

12 september Een vrouw is vanavond met met haar auto in een waterpartij beland in Deventer. Martin Makkink, aanwonende aan de vijver, bedacht zich geen moment toen hij het opmerkelijke incident in de gaten kreeg en sprong in het water.