Lichaam in auto in kanaal is vermiste vrouw (50) uit Dedemsvaart

Het lichaam werd aangetroffen in de auto die op de bodem van het Ommerkanaal lag, tussen Dedemsvaart en Ommen. De 50-jarige was sinds ongeveer een week vermist. De politie gaf haar naam en foto vrij in de hoop dat publiek ook uit zou kijken naar de Dedemsvaartse. Zaterdagochtend zocht een team van de politie met sonar het Ommerkanaal af, een gerichte zoektocht naar de vrouw, bevestigde een woordvoerder van de politie zaterdag.

Sonar

Nadat de sonar van de politie een ‘hit’ had op iets in het water wat een auto zou kunnen zijn, gingen brandweerduikers het water in. Zij bevestigden het vermoeden dat er een auto in het water lag.



Het duurde nog enkele uren voordat de politie uitsluitsel kon geven over het gevonden lichaam. Woordvoerder Frank Brouwer van de politie vertelde eerder op de middag:: ,,We proberen de auto met het lichaam zo te bergen dat er geen sporen verloren gaan.’’



De politie wil namelijk niet alleen de identiteit van het lichaam vaststellen, maar ook zeker weten dat er geen misdrijf in het spel is. Dat laatste is het geval, meldde de politie zaterdag rond 23.00 uur op Twitter. Ze sluit een misdrijf uit.