Lijdensweg van Spy (2) maakt baasjes woedend: ‘Het doorfokken van honden moet stoppen’

Broer en zussen ruziën al 10 jaar om erfenis: ‘Zij hebben een huis en gezin, ik heb nooit wat voor elkaar’

ALMELO/ MARKELO - Een boerenzoon uit Markelo hangt een dwangsom boven het hoofd, als hij niet snel meewerkt aan de verkoop van de boerderij. Het is het voorlopige dieptepunt in een al tien jaar durende ruzie tussen de man en zijn twee zussen, over nalatenschappen van hun ouders. „Zij hebben gauw de sieraden weggehaald. En dan moet ik straks een dwangsom betalen?”

20 oktober