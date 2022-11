LIVE | Boeren willen dat bestuurders uit provinciehuis komen, Nederlandse vlag naar beneden gehaald

Gasexplo­sie op plezier­jacht in Overijssel­se jachthaven: 2 zwaargewon­den

Op een pleziervaartuig in de jachthaven bij Gramsbergen is vanavond brand uitgebroken nadat een gasfles was geëxplodeerd. De twee inzittenden van de boot raakten beiden zwaargewond, maar konden op eigen kracht naar buiten komen.

23 september