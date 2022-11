LIVE | Verdachte van ongeluk op oudejaarsdag dat Bram (12) het leven kostte, hoort zeven maanden cel eisen

Busbedrij­ven geïrri­teerd over vakbond: ‘Ze stoken mensen op tegen de werkgever’

WESTERHAAR - Woensdag staken touringcarchauffeurs, omdat ze ontevreden zijn over het laatste cao-bod. Vakbond FNV verwacht 50 tot 100 leden op een manifestatie in Ede. Maar de kans dat daar chauffeurs uit Twente en de Achterhoek bij zitten achten bedrijven in deze regio niet groot. Wel is er irritatie over de toon van de bond. „Ze doen alsof wij slechte werkgevers zijn.”

25 oktober