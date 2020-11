Loes (22) zag haar vriend al meer dan een jaar niet, nu is het uit: ‘Ik was drie uur te laat op het vliegveld’

‘Loes, ze sluiten de grenzen binnen nu en twaalf uur, dus je moet nu komen’, appt de Britse Cameron (24) zijn Zwolse vriendin Loes Overeem (22) als ze 19 maart wakker wordt. Haar koffers staan al ingepakt in haar slaapkamer, want die dag stapt ze op het vliegveld naar Nieuw-Zeeland, waar hij woont.



Ze willen samen studeren en door het land reizen. Ze is gelijk klaarwakker. Paniekerig rent ze naar beneden, licht haar ouders in en springt in de auto. Hup, naar het vliegveld. Ze moet en zal haar vliegtuig naar Nieuw-Zeeland halen, zodat ze Cameron weer in haar armen kan sluiten.



Maar ze mag niet meer omboeken. Ze is drie uur te laat: Nieuw-Zeeland heeft de grenzen al dichtgegooid. En voor liefde maakte de regering geen uitzondering. Het is nu 14 maanden geleden dat ze elkaar zagen.



Loes, hoe was dat moment voor jou?

,,Ik ben flink ingestort, want we hadden elkaar toen al een half jaar niet gezien. Ik wist dat het, door corona, voorlopig ook niet ging gebeuren.”