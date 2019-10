Man die vrouw (18) verkrachtte in streekbus krijgt taakstraf en voorwaardelijke jeugddetentie

Twee weken geleden was in een zitting achter gesloten deuren negen maanden jeugddetentie geëist, waarvan vier voorwaardelijk. Jeugddetentie is een vrijheidsstraf, die doorgaans wordt uitgezeten in een gesloten jeugdinrichting.



De Zwollenaar, die ten tijde van het misdrijf 18 jaar was, is berecht volgens het jeugdstrafrecht. Dit omdat hij volgens de rechtbank mogelijk jonger is dan de leeftijd die in zijn identiteitspapieren staat - hij is geboren in Somalië en kwam als kind naar Nederland - en omdat hij een licht verstandelijke beperking heeft.



Daardoor kan hij moeilijker de consequenties van zijn daden overzien. Ook heeft hij weinig besef van normen en waarden op seksueel gebied omdat praten hierover vanuit de Somalische cultuur taboe is.