Man ernstig gewond als lichtmast hem onder stroom zet in Zwolle

Opvallend: woning wordt na ‘incident met kind’ al dagen door politie in gaten gehouden

De nachten en dagen voorafgaand aan de aanhouding van een man en vrouw uit Ommen, na een incident waarbij een kind gewond is geraakt, stond in de Govert Flinckstraat al een politiewagen te posten. Vóór de woning, die later met hekken werd afgesloten en minutieus door de forensische opsporingsdienst is onderzocht. Wat er is gebeurd? ,,Dat wordt onderzocht.”

2 juni