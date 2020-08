Man ‘had geen idee’ dat goede vriendin Lora zich vanuit zijn flatje aanbood als prostituee

Willem woont in een flatgebouw met meerdere portieken aan de Albert Cuypstraat in Zwolle. Buurtbewoners maken in december vorig jaar melding bij onder andere SWZ over het vermoeden dat de woning van de Zwollenaar wordt gebruikt voor prostitutie. Het is er een komen en gaan van mannen, zeggen de buren.



Een agent van het mensenhandelteam van de politie doet zich in februari van dit jaar voor als klant van Lora en betrapt haar op die manier op heterdaad op het doen van haar werk. Ze verklaart dat ze een kamer in het appartement huurde, voor 80 euro per dag. Ze bood zich aan op Kinky.nl. Nee, aan Willem betaalde ze dat geld niet, zegt ze tegen de politie.