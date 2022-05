Man hangt aan spoorboom in Mariënberg, ProRail is woest: ‘Dit kan écht niet’

Rozendaal­se verdachte (32) van dubbele moord in McDonald’s Zwolle ruilt advocaat in

Veysel Ü. (32), de man die ervan wordt verdacht op 30 maart twee broers te hebben doodgeschoten in een Zwolse McDonald’s, is van advocaat gewisseld. Michel van Stratum neemt de zaak over van Marnix van der Werf. ,,In juli doen we ons verhaal.’’

