Man komt onder shovel en overlijdt op bedrijventerrein in Deventer

Het incident gebeurde aan de Rigastraat in Deventer. Het betreft een voormalig fabrieksterrein van Stegeman, de locatie is sinds enige tijd niet meer in handen van de vleesverwerker. Bij sloopwerkzaamheden ging het vlak voor drie uur mis, meldt de Officier van Dienst van de politie. De politie bevestigt dat op het bedrijventerrein een ongeval met dodelijke afloop heeft plaatsgevonden, de arbeidsinspectie doet verder onderzoek.

Slachtofferhulp

De chauffeur van de shovel wordt gehoord op het politiebureau, een standaard aangelegenheid bij zware ongevallen. Voor collega’s die het hebben zien gebeuren is slachtofferhulp ingeschakeld. Een aantal busjes met werknemers vertrok even later van het privé-terrein. Vanaf de openbare weg is de shovel niet te zien.



In verband met het ongeval kwamen twee ambulances ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, deze werd niet veel later afgemeld.