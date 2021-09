Man met kruisboog op balkon in Almelo: politie lost schoten, mogelijk dode in appartement

update | videoALMELO - De politie heeft vrijdagmorgen een vuurwapen moeten gebruiken bij een incident in Almelo. Een man schoot vanaf zijn balkon met een kruisboog. De politie riep op Twitter op de locatie te mijden, omdat het nog niet veilig was.

Volgens omstanders waren er verschillende schoten te horen vrijdagmorgen in Almelo aan de M.th. Steynstraat in Almelo, een zijstraat van de Schoolstraat. Daar zou in eerste instantie een steekpartij hebben plaatsgevonden.



Op beelden is te zien hoe een man op het balkon met een kruisboog schiet. Op de achtergrond zijn schoten van de politie te horen.

De politie twitterde vanwege dat gevaar dat ‘de situatie daar niet veilig was’ en riep omstanders op de locatie te mijden. Liefst 6 ambulances en minstens zo veel politieauto’s rukten uit naar de plek des onheils. Een arrestatieteam van de politie kwam eveneens ter plaatse.



Duidelijk is dus dat de politie een vuurwapen heeft moeten gebruiken bij het incident. Volgens omwonenden zou iemand zich in een flat hebben ophouden ‘met een groot wapen’. De man schoot in ieder geval met een kruisboog vanaf het balkon. Op straat is een plek waar een pijl van een kruisboog is neergekomen afgezet.

Er zou in de woning ook een slachtoffer zijn aangetroffen, die vermoedelijk overleden is. Om wie dat gaat, is onduidelijk. De politie meldt dat er in ieder geval één persoon is aangehouden. En dat de situatie inmiddels onder controle is. Rondom de plek van het incident is een groot gebied afgezet.



De meeste ambulances en politiewagens maken inmiddels weer rechtsomkeert.

