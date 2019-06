Man mishandelt automobiliste ernstig in Zwolle na aanrijding met zijn hond, dochtertje is getuige

De man was boos dat de vrouw zijn viervoeter aanreed.



Dat gebeurde op de Hanekamp in Zwolle. De man liep er met zijn dier, dat hij volgens de politie niet aan de lijn had. De hond stak voor zijn baas uit de weg over en kwam in botsing met de auto van de vrouw.



De automobiliste parkeerde haar auto iets verderop, op een veilige plek. Ze stapte uit, terwijl de eigenaar van de hond naar haar toe rende.



Volgens de politie sloeg hij de vrouw met zijn vuist in haar gezicht, waarbij ze ‘ernstig letsel’ opliep. Het dochtertje van de vrouw zat op dat moment in de auto en zag het geweld voor haar ogen gebeuren.