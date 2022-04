Margreet bestelt een McFlurry, dan klinken schoten: ‘Mensen met baby’s onder de arm begonnen te rennen’

Zes huizen in deze straat zijn dakloos door storm Eunice: ‘Je gelooft je ogen gewoon niet’

Storm Eunice die vijdagavond voor Zwolle raasde, zorgde voor flinke schade Sichtermanmarke in Zwolle. De daken van zes huizen in de straat waaiden eraf. De schrik zit er flink in. ,,Het eerste waar je aan denkt op zo’n moment, is je gezin veilig krijgen.”

19 februari