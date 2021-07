Mark Rutte eet Carpaccio XXL in Geesteren: ‘Hij bleef twee uur en ging met iedereen op de foto’

Tijdens het privébezoek at Rutte een zogeheten Carpaccio XXL. Die smaakte hem zo goed, dat Misakian besloot hem nog zo’n versie van het vleesgerecht cadeau te doen.



Ook omdat Rutte dat heeft verdiend in zijn rol als minister-president, vindt Misakian: „Je zult in deze tijd maar in zijn schoenen staan. Hij doet het geweldig, er is volgens mij op dit moment geen betere persoon om ons land te leiden. Je mag best weten dat ik al tijden op hem heb gestemd. En dat zeg ik niet omdat hij nu bij ons op bezoek is geweest.”



Rutte was heel goed op de hoogte van de rampspoed waarmee Misakian in februari van dit jaar werd geconfronteerd: De Kruidentuin aan de Hardenbergerweg brandde destijds volledig uit. De getroffen horecafamilie was zwaar aangeslagen, maar pakte binnen de kortste keren de draad weer op.



Niet alleen werd al snel besloten om het pand weer op te bouwen, maar ook nam Misakian tijdelijk zijn intrek in het horecapand op het terrein van Het Land van Maas en Webbink aan de Vinckenweg, het bedrijf waar mensen zelf fruit kunnen plukken.