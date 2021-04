Meisje (17) overlijdt na ongeluk op ‘gevaarlijk kruispunt’ bij N348 in Deventer: ‘Vreselijk dit’

Diefstal met geweld op Hans Anders in Deventer, personeel worstelt met dader

9 april Bij Hans Anders in het centrum van Deventer is vrijdagmiddag een medewerker in een worsteling terechtgekomen met een 'klant'. De man deed met geweld een poging tot diefstal. De verdachte is tussen 50 en 55 jaar oud; de politie zoekt met meerdere agenten rond de binnenstad naar hem.