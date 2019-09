Meisje (5) belt 112 nadat moeder onwel raakt

VIDEO Compleet woningblok onbewoon­baar na bliksemin­slag in De Lutte

29 augustus DE LUTTE - Een blok van vier woningen in De Lutte is door blikseminslag in een klap onbewoonbaar geworden. Een enorme drukgolf maakte dat meterkasten explodeerden en plafonds naar beneden kwamen. „We mogen van geluk spreken dat er niemand gewond is geraakt.”