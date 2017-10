Meisjes niet vervolgd voor verspreiden naaktfoto's van jongen (15) die zelfmoord pleegde

Oktoberfeest ontaardt in massale matpartij na klap met plastic bierpul

9 oktober Het Oktoberfeest van de zeven carnavalsverenigingen in de gemeente Raalte is vrijdagavond in Heino ontaard in een massale matpartij. Een inwoner van Broekland moest in het ziekenhuis in Zwolle een bloedende hoofdwond boven een oor laten hechten nadat hij met een plastic bierpul was geslagen.