Mike (18) was kansloos tegen de meningokokkenbacterie

Oproep: Ga jij de prik tegen meningokokken halen?

Jongeren tussen de 14 en 18 jaar krijgen dit jaar of volgend jaar de kans om zich te laten inenten tegen meningokokken, omdat er een stijging is van het aantal patiënten dat ziek wordt door deze gevaarlijke bacterie. De bacterie heeft dit jaar al achttien levens geëist, meer dan in de afgelopen jaren.



Ga jij die prik halen? Of als ouder: Wilt u dat uw tienerzoon of -dochter zich laat vaccineren? Verslaggever Bettine Winters wil het graag weten. Stuur je reactie via Whatsapp naar 06 133 222 68 of stuur een berichtje via facebook.com/degelderlander