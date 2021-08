Mishandelde man (33) wordt gedumpt in bossen en meldt zich gewond bij camping

De 33-jarige man uit Oldenzaal meldde zich bij de camping, waarbij hij aangaf de uren ervoor te zijn mishandeld en vervolgens achter te zijn gelaten in een bosperceel in de omgeving. De politie heeft vervolgens forensisch onderzoek gedaan in het natuurgebied rond de Oldemeijer. Omdat het maandagavond al schemerde werd een deel van het bos afgezet en is het onderzoek vervolgens bij daglicht verder gegaan.

De politie roept eventuele getuigen op zich te melden. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en waarom de man is mishandeld.



Ook is niet helder of de man in de bossen is mishandeld of misschien eerder ergens anders hardhandig aan de tand werd gevoeld en vervolgens in Rheeze ‘gedumpt’. Onderzoek zal daarover meer duidelijkheid moeten geven. Er is vooralsnog niemand aangehouden.



De politie hecht eraan te melden dat deze zaak geen verband houdt met eerdere zedenincidenten in Rheeze, waarvoor aandacht is gevraagd.