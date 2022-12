Moeder Anouk (33) is verbijsterd als voorgevoel over invaller op peuteropvang juist blijkt: ‘Weg vertrouwen’

LIVE | Verdachte van ongeluk op oudejaars­dag dat Bram (12) het leven kostte, hoort zeven maanden cel eisen

HAAKSBERGEN - In de rechtbank in Almelo is vandaag de zitting rond het klaphamerdrama in Haaksbergen, waarbij op oudejaarsdag 2021 de 12-jarige Bram om het leven kwam en zijn vriendje Robbin (11) zwaar gewond raakte. Bij de zaak rondom het ongeluk komt ook een mogelijk verbod op deze hamers aan bod.

