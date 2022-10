Motorblok vliegt uit Post NL-busje bij zwaar ongeluk, N348 compleet dicht

Familie uit Epse vreest voor hun ‘vrije bosuit­zicht’: ‘Dan hadden we dit huis nooit gekocht’

Volgens de familie Van den End heeft Lochem ‘de plank volledig misgeslagen’. De gemeente wijzigde een perceeltje met een bosbestemming nabij hun woning aan de Oude Larenseweg in Epse opeens in een recreatiebestemming. ,,Als we dit hadden geweten, dan hadden we dit huis nooit gekocht.”

