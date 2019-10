Motorrijder komt om bij botsing met shovel bij Lettele

Hoofdprijs Staatslote­rij valt in Vriezen­veen: 30 jaar lang 10.000 euro per maand

2 oktober VRIEZENVEEN - De hoofdprijs van de 1 Oktober Droomsalaristrekking van Staatsloterij is gevallen op een Staatslot dat is verkocht bij de Bruna in Vriezenveen. De winnaar incasseert 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Het gelukslot is BZ 64048.