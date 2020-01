Na afspraakje in de keet gaat het helemaal mis voor boerenzoon Bart

De broertjes vergroeien met het boerenambacht, op de melkveehouderij in Harbrinkhoek. Al als jochies besturen Bart en Ruud een trekker en halen ze koeien uit de wei. Ze maaien gras, harken en schudden. Mais hakselen? Kicken! Bart straalt op foto’s op een vuurrode trekker, duim in de lucht.



Vast aan tafelpoot

Hij kiest het Canisius als middelbare school. Hij is geen studiebol, hij helpt liever melken. Soms knoopt moeder hem vast aan een tafelpoot, om hem tot huiswerk te dwingen.



Ze heeft zich nog niet omgedraaid of Bart speelt spelletjes op de leercomputer. Als hij hoort dat op Pius X elf uur praktijklessen per week worden gegeven, verkast hij van Tubbergen naar Almelo.



Bart wil leren voor timmerman, hij heeft gouden handjes. Hij doet ook mee aan het provinciaal kampioenschap metselen en wint, tot zijn verbazing.



Moeder Monique filmt de prijsuitreiking, het wordt afgespeeld bij Morshuis in Albergen. Alle duizend stoelen zijn bezet. In de katholieke kerk volgen nog eens vijfhonderd belangstellenden de bijeenkomst.