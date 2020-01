Nabestaanden Henk W. (52) emotioneel bijeen op plaats delict in Zwolle: ‘Papa!’

Blunder politie met overlij­dens­be­richt vader na lijn­bus-dra­ma: ‘Uitermate pijnlijk’

26 november Kinderen, ouders en docenten van basisschool De Olijfboom in Deventer leefden tot dinsdagmiddag tussen hoop en vrees. Een gezin met kinderen op de school raakte betrokken bij een ernstig ongeval in Limburg. Het was nog onduidelijk hoe het precies gesteld was met de vader van het gezin, terwijl de politie al had gemeld dat hij overleden was: ‘het is uitermate pijnlijk’.