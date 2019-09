Namaken design-lamp dure grap voor meubelmaker uit Haaksbergen

Drie weken geleden troffen Adje Verhoeven, ontwerper van de ‘Layer Big Loft by Adje’, en het echtpaar Potz elkaar bij de Zwolse rechter. Voor de achtste keer sinds 2011 begon Verhoeven een zaak wegens inbreuk op zijn intellectueel eigendomsrecht.



De ontwerper uit Brabant bracht in 2011 een model op de markt, dat volgens zijn raadsman is uitgegroeid tot een ‘icoon onder de design- lampen’. En de eigenaar van Potz Wonen in Haaksbergen zou Adjes lamp hebben nagemaakt.



Rond Pinksteren ontdekte Verhoeven op de Facebookpagina van Potz Wonen een lamp, die wel heel erg op zijn ‘Layer Big Loft by Adje’ lijkt. Alleen verkopen zijn dealers Verhoevens designlamp voor prijzen vanaf 1.300 euro, terwijl Potz Wonen de lamp voor 389 euro aanbiedt in zijn winkel en webshop.