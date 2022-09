Noah (22) laat drie dagen geleden tas en viool achter op bankje in Deventer en is sindsdien vermist

Steven en Marieke willen hun huis ruilen in plaats van verkopen: ‘Vind maar eens wat terug...’

Huis ruilen? Steven en Marieke hebben in Dalfsen een mooie, maar kleine woning in de aanbieding. Nu zoontje Lucas één jaar is geworden zoeken ze zelf wat ruimers. Het liefst met een grote tuin. Het ‘te-ruil-bordje’ dat ze voor de gevel plaatsten viel in de smaak: negen kandidaten meldden zich voor een mogelijke woningwissel. ,,We willen best verkopen, maar vind maar eens wat terug.”

