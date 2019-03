Onderzoek naar omstreden fokker bij wie 100 honden zijn weggehaald

In Lettele wordt al langer gesproken over een ‘House of Horror’. Gisteren liet Margreet Doorn uit IJsselmuiden, die in 2016 een hond bij de fokkerij kocht, weten dat ze direct vanaf de eerste dag dat ze de Jack Russell had opgehaald problemen had.



,,Hij zat zwaar onder de vlooien”, vertelt Doorn. ,,En in de eerste anderhalf jaar ging er van alles mis. Hij was continu ziek. Van infecties tot luizen, extreme eczeem en diarree. Ook heeft hij meerdere epileptische aanvallen gehad.”



De man die als advocaat van de pensionhouder was opgegeven bij de rechtbank, reageert alleen kort dat hij ‘na overleg met de man de zaak niet heeft gedaan’. Op de vraag of hij wel of niet nog de advocaat van de fokker is, antwoordt de raadsman: ,,Dat is nog niet duidelijk.” De eigenaar van het hondenpension zelf reageert niet op belletjes en appjes en ook aan de deur van zijn huis doet niemand open.