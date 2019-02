Onderzoek naar overlijden in Isala: ,,Ze kwamen pas in actie toen de krant had gebeld…”

Had Jan Jaap Hulst (46) uit Elburg nog kunnen leven als ze bij het Isala Ziekenhuis in Zwolle beter hadden opgelet? Ja,zegt zijn neef. Nee, concludeert het ziekenhuis na een intern onderzoek. Toch past Isala het protocol aan waarbij verpleegkundigen standaard bij het begin van elke dienst langsgaan bij patiënten.

Frank Schouten zit aan de tafel in zijn woning in het Twentse Goor. Voor hem ligt een stapeltje brieven. Allemaal gericht aan het Isala Ziekenhuis in Zwolle, de plek waar zijn neef Jan Jaap Hulst in september overleed. In de maanden daarna heeft hij steeds zelf om informatie moeten vragen bij Isala, stelt hij. ,,Het voelt heel respectloos.”

Het trieste verhaal begint op maandag 27 augustus 2018. Jan Jaap Hulst; trotse vader van drie kinderen, met wie hij niets liever doet dan stoeien. Een sportieve man, die als militair gevaarlijke uitzendingen meemaakte en zich later aansloot bij een arrestatieteam en geheime missies deed voor Defensie.

Motor

Die dag besluit hij op de motor terug naar huis te rijden. Het is een warme dag geweest. Op de weg tussen Harderwijk en Nunspeet gaat het gruwelijk mis. Schouten: ,,Waarschijnlijk heeft de automobilist geprobeerd om de weg over te steken naar het tankstation en de motor van ‘JJ’, zoals zijn bijnaam bij Defensie was, over het hoofd gezien.”

Hulst klapt frontaal op de auto en raakt zwaargewond. In het ziekenhuis in Zwolle volgt een ernstige eerste diagnose. Kapot bekken, een verbrijzelde rechterknie. Maar het ergste: fracturen aan de nekwervels en een beschadigd zenuwgebied. De kans dat hij de rest van zijn leven in een rolstoel moet zitten, is aanwezig. ,,Enige hoop was dat de zenuw niet helemaal doormidden was.”

In de hechte families Hulst en Schouten heerst verslagenheid. ,,Ik ben naar hem in het ziekenhuis geweest en heb met hem gepraat. Hij was totaal ontredderd. Op dat moment kon hij nog niet zelfstandig ademhalen. Eigenlijk deed alleen zijn brein het nog goed.”

Maar Hulst is een vechter. Bezoek van naasten en Defensiecollega’s doet hem zichtbaar goed. ,,Na een aantal dagen zag je dat hij mentaal sterker werd. Hij zou echt wel voor zijn kinderen kunnen zorgen, ook in een rolstoel. Dat besef drong steeds meer door”, vertelt Schouten.

Hulst ‘promoveert’ van de intensive care naar de medium care. Hij ademt zelf weer. ,,Maar zijn ademhaling blijft kwetsbaar, hoesten kan hij ook niet. Verstikking lag op de loer.”

Koorts

Begin september besluiten de artsen het slachtoffer te opereren aan zijn bekken en knie. ,,Hij heeft op dat moment koorts, maar die staat volgens de artsen de ingrepen niet in de weg.” De operatie lijkt geslaagd, Hulst wordt naar een ‘gewone zaal’ gebracht. ,,Zonder apparatuur om zijn ademhaling, zuurstofgehalte, hartslag en andere zaken in de gaten te houden”, zegt Schouten vol onbegrip. ,,Door de verlamming is hij neurologisch patiënt, zijn ademhaling is beperkt. En zo’n operatie is een aanslag op het lichaam. Een lichaam dat sowieso al zwaar gehavend was.”

De moeder van Hulst, de zus van Schouten, blijft die nacht bij haar zoon. Hij is onrustig en ijlt. De slaap kan hij niet vatten. De zus vertrouwt het niet en roept er na twaalven een verpleger bij. ,,Die constateerde dat hij 41,4 graden koorts had. Ze hebben hem een tablet gegeven om te kunnen slapen. En er wordt een arts geconsulteerd.” Isala stelt later in een rapport dat er sprake was van ruim 40 graden koorts en dat die bovendien aan het zakken was.

De moeder kan niet slapen. Rond half drie kijkt ze naar Jan Jaap en schrikt. ,,Hij had al een tijdje gerocheld, maar dan ziet ze dat hij niet meer ademt. Ze heeft direct de alarmknop ingedrukt maar er kwam niemand. Vervolgens is ze de gangen opgerend op zoek naar hulp, maar die was niet te vinden. Ze keert terug naar haar zoon en probeert hem weer aan de gang te krijgen door hem op zijn zij te leggen en in het gezicht te blazen. Het lukt niet. In totale paniek rent ze weer de gang op, maar zonder resultaat. Haar geschreeuw om hulp wordt niet gehoord.”

Moederziel alleen

Schouten slikt zijn emoties weg. ,,Dit was extreem zwaar voor mijn zus. Ze zat daar moederziel alleen. Het duurde minuten voordat er hulp kwam. Hoeveel minuten? Dat is bijna niet na te gaan. Drie, vijf, tien… Voor haar gevoel een enorme tijd in ieder geval.” Uit het rapport van Isala blijkt dat het vier minuten duurde voordat de verpleegkundige arriveerde. Volgens Schouten waren het 4,44 minuten. ,,Ze hebben het in het rapport afgerond. Terwijl elke halve seconde zuurstoftekort telt.”

Hulst moet gereanimeerd worden en belandt opnieuw op de intensive care. Een CT-scan maakt duidelijk dat er geen redden meer aan is. ,,Door de ademstilstand hebben zijn hersenen te lang geen zuurstof gehad. We werden als familie bijeengeroepen. Ze besloten de machines stop te zetten. Binnen enkele seconden was hij er niet meer.” Jan Jaap Hulst overlijdt op 6 september. Hij is slechts 46 jaar oud.

Hoge koorts

De nabestaanden hebben van meet af aan vragen. Waarom kwam de hulp zo ‘laat’? Waarom lag hij niet aan machines, zodat zijn toestand continu in de gaten werd gehouden? Waarom werd er niet ingegrepen toen hij hoge koorts bleek te hebben? Schouten geeft toestemming het lichaam te laten onderzoeken. ,,De conclusie is dat er braaksel in zijn longen terecht is gekomen. Dat kon hij zelf niet weg krijgen, omdat hij verlamd was. Uiteindelijk is hij gestorven aan een longinfectie.”

Schouten neemt kort na het overlijden per mail contact op met de Raad van Bestuur van Isala. Die geeft op 19 september aan dat er een melding is gemaakt bij de inspectie en dat er een onderzoek van het ziekenhuis zelf volgt. ,,Weken later kreeg ik van onze contactpersoon in Isala te horen dat er nog helemaal niets in gang was gezet.” Schouten stuurt weer een mail. En weer hetzelfde antwoord: het onderzoek is er wel degelijk. Er zou sprake zijn geweest van een misverstand.

Ook de zus van Schouten is dan nog niet verhoord. Schouten werkt zelf bij de politie. ,,Ik weet hoe onderzoeken verlopen. Het lijkt me cruciaal dat ze het verhaal van mijn zus horen. Zo’n gesprek moet je zo snel mogelijk doen. Ook voor de echtgenote van Jan Jaap is het van groot belang dat ze de waarheid kent en die aan hun kinderen kan vertellen, als de tijd rijp is.”

Eindrapport

Hij doet zijn verhaal tegenover deze krant. Die belt vervolgens ook met Isala. Prompt krijgt Schouten twee dagen later wel antwoord op zijn vragen. En wordt zijn zus alsnog gehoord.

Deze maand verschijnt het eindrapport. Conclusie: Isala heeft geen fouten gemaakt. Wel worden er aanbevelingen doorgevoerd. Zo moet elke verpleegkundige aan het begin van elke dienst een ronde maken langs alle patiënten. Volgens het ziekenhuis is ‘elk incident een aanleiding om naar de werkprocessen te kijken. Uit ieder onderzoek vallen lessen te trekken. Ook uit dit onderzoek’, stelt Isala in een schriftelijke reactie. De nabestaanden hebben inmiddels een contra-expertise aangevraagd.

Dat Isala deze maatregel doorvoert, verbaast Wouter van der Horst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Verpleegkundigen die voor aanvang van hun dienst langsgaan bij patiënten zou volgens hem nu al standaard moeten zijn. ,,Dat is goed gebruik in ziekenhuizen.”

Jan Jaap Hulst wordt op 14 september met militaire eer begraven in Elburg. ,,Er waren wel duizend mensen aanwezig. Zoveel impact heeft hij op het leven van anderen gehad. Alles overleefde hij, tot missies in Afghanistan aan toe. En dan moet hij er door zoiets stoms tussenuit knijpen. Z’n kinderen achterlaten…”

Toelichting

Isala wil vanwege privacy van zowel nabestaanden als eigen personeel geen uitlatingen doen over het onderzoek dat is verricht naar aanleiding van het overlijden van Jan Jaap Hulst. Wel neemt het ziekenhuis de tijd om nabestaanden op een later moment persoonlijk extra toelichting te geven op het onderzoek.

Hoewel nabestaanden de onderzoeksresultaten zelf deelden, is het volgens Isala geen reden om inhoudelijk te reageren. ,,Dat komt omdat wij het ook belangrijk vinden dat medewerkers zich veilig voelen om zaken die afwijken te melden’’, stelt Monique de Haan van Isala. ,,Alleen dan kunnen we leren en processen en systemen verbeteren.”