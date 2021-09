Ook emotioneel tintje aan bezoek koning en koningin aan Deventer: ‘Ze straalde ’s middags nog’

Twintigers vliegen uit de bocht en rammen gevel van net verbouwde boerderij: ‘We kunnen opnieuw beginnen’

2 augustus In het Gelderse Leuvenheim is vannacht rond 03.30 uur een auto uit de bocht gevlogen en een huis in gereden. De bewoners zijn met de schrik vrij gekomen, maar kunnen voorlopig niet terug naar huis. De vrouw en man uit de auto, beiden 20 jaar, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie denkt dat de bestuurder drugs had gebruikt.