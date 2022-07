Ophef over ‘pistoolgebaar’ naar PVV-raadslid in asieldebat

Chauffeur dumpt tonnen huisvuil in keurige straat door brand in zijn vuilniswa­gen

Op de camera in zijn cabine zag hij opeens rook en vlammen in de laadbak. Hij bedacht zich niet, draaide de laadbak omhoog en kieperde de hele inhoud van de vuilniswagen op het wegdek. En zo lag in de anders zo keurige Tijhofslaan om negen uur gistermorgen ineens een enorme berg vuilnis, midden op de weg.

