Oppakken van een saucijzenbroodje veroorzaakte dodelijk ongeval

Zoals zo vaak bij verkeersongevallen is het een zaak van alleen maar verliezers. Dat lieten de nabestaanden van het dodelijke slachtoffer, uit Smilde afkomstig, ook uitdrukkelijk via hun advocaat weten.

Dan weer remmen, dan weer optrekken

Het ongeluk gebeurde tegen negen uur ’s morgens. Het was druk op de N50: dan weer in de remmen, dan weer optrekken. De vrachtwagenchauffeur had net een broodje gehaald bij een tankstation en even gewacht met toetasten tot hij goed en wel weer op de weg was. Een tel keek hij weg, en toen hij weer opkeek zag hij tot zijn schrik ineens de rode achterlichten van de auto pal voor zich, een beeld dat hem steeds is bijgebleven.