Ouders brengen hun zonen naar bureau: twee jongens aangehouden voor boerderijbrand

Omwonenden zien slapende man op terras en horen dan een waarschu­wings­schot: ‘Je schrikt je rot’

,,Ik hoorde een harde knal. Je denkt aan een liquidatie”, zegt de Vaassense Rosalie als ze net onder de douche vandaan komt. Eerder die ochtend lost een agent een waarschuwingsschot, midden in het dorp. Bij café De Toren wordt een 19-jarige Epenaar aangetroffen met een wapen, naar later blijkt een balletjespistool. ,,Het was absurd om te zien.”

12 april