Overleden huisarts Carla (54) was geen moeite te veel

Ze was de eerste vrouwelijke huisarts in Rijssen en stond altijd klaar voor haar patiënten. Eind vorig jaar werd Carla de Graaf zelf ziek; slokdarmkanker. Afgelopen donderdag is ze op 54-jarige leeftijd overleden.

In januari 1995 vestigde Carla de Graaf zich als huisarts in het Overijsselse Rijssen, als opvolger van dokter Dik Oosthoek. Collega-huisarts Jan Baan heeft 22 jaar met haar samengewerkt. Hij vertelt dat De Graaf opgroeide in een boerengezin in Naarden en haar huisartsenopleiding in Nijmegen volgde.

Doorpakker

„Ook door haar afkomst wist Carla van wanten. Dat hebben we al die jaren gemerkt in onze huisartsengroepspraktijk. Niets was haar teveel. Ze ging voor haar patiënten door het vuur. Daarbij was ze altijd volstrekt zichzelf. Een authentieke vrouw, een doorpakker. Administratie en geleuter hadden minder haar aandacht'', schetst Baan.

Wegcijferen

De Graaf kon zichzelf wegcijferen. Zo vond ze het niet nodig om zwangerschapsverlof te nemen. „Als er bij haar een kind op komst was, werkte ze door tot op de dag van de bevalling. Daarna was ze binnen een week weer terug in de praktijk”, herinnert Baan zich.

Als zogeheten SCEN-arts, waarbij ze andere huisartsen adviseerde als deze een euthanasieverzoek kregen, had ze een bijzondere positie. Bij hospice De Reggestroom was De Graaf zeer betrokken. Ze bekommerde er zich niet alleen haar eigen terminale patiënten, ook had ze de zorg voor mensen uit omliggende plaatsen die voor hun laatste dagen naar in het Rijssense hospice kwamen. Daarbij was het praktisch dat ze met haar gezin in de buurt woonde; aan de Witmoesdijk.

Tijd doorbrengen met gezin

Met haar man, kunstschilder Willem Slinkman, kreeg De Graaf zeven kinderen. Ook in haar spaarzame vrije tijd was ze een doorzetter; op hardloopschoenen. Tijdens haar ziekte, die zich in december 2016 openbaarde, bleef De Graaf zo veel mogelijk op de been, maar werken ging niet meer. Bovendien wilde ze de resterende tijd zoveel mogelijk met haar gezin doorbrengen. Ze trouwde met haar geliefde Willem. „Een paar dagen voor haar overlijden deden ze nog samen boodschappen”, weet dokter Baan.

Afscheidsdienst