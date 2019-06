Persoon overleden na ongeluk op N50 bij Kampen: weg in beide richtingen afgesloten

Zwaar ongeval bij autorodeo op zomerfeest De Hoeve

30 mei Sint Isidorushoeve - Bij de Zomerfeesten in Sint Isidorushoeve is donderdag aan het begin van de middag een inwoner van Bentelo ernstig gewond geraakt tijdens de autorodeo. De man kwam met zijn crosswagen in botsing met een andere deelnemer en raakte bekneld.