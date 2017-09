Piepklein hertje in stadspark vertedert en maakt veel los

Hoe komt dat toch? ,,Het is een klein hertje, vertederend. Een Bambi. Mensen leven mee, maken zich zorgen, zeker op een regenachtige dag. Dan vragen ze of we het hertje onder een afdakje kunnen zetten. Nee, dat doen we niet. We mogen de geurlijn tussen moeder en kalf niet doorbreken.’’



De zorg bij het publiek begon al op de dag van zijn geboorte. ,,Op een woensdagavond kwam een vrouw vertellen dat ze het hertje in het water had gezien. Toen ik bij de dierenweide kwam, lag het nat in het gras. Ik maakte me zorgen, het zou een koude nacht worden. Maar ingrijpen was geen optie, eerst kijken of de dieren het zelf oplossen. Het was schoongelikt, had z'n biest gehad en was op krachten gekomen.’’