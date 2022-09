Politie doet opmerkelijke vondst in gestrande auto, man (37) aangehouden

Stranden met autopech langs de weg is niet fijn. Helemaal niet als je ook nog eens iets verdachts bij je hebt en de politie plotseling aan je autoraampje verschijnt. Het overkwam een 37-jarige man zondag uit Zwolle. De man is op de N50 bij Hattem aangehouden.

De politie Kampen kreeg zondagmorgen een melding dat er een auto langs de N50 tussen Hattem en Kampen was gestrand. Agenten gingen poolshoogte nemen. Toen ze bij het voertuig aankwamen, zagen ze een man zitten.

Hij maakte een zenuwachtige indruk op beide agenten die meteen doorhadden dat er meer aan de hand was dan autopech. De man moest een test doen waaruit bleek dat hij drugs had gebruikt en toch de weg op is gegaan.

Harddrugs

Maar dat was nog niet alles. Een van de agenten heeft het voertuig doorzocht op verboden goederen. Die vond hij. In de auto lag een hoeveelheid pillen. Onderzoek moet uitwijzen of het om de harddrugs 3-MMC, speed en xtc gaat.

De 37-jarige bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau in Zwolle waar hij is vastgezet.

Volledig scherm De man had niet alleen autopech, maar ook pech dat de politie langskwam... © Politie Kampen