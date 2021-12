Politie valt huis binnen in Deventer woonwijk na melding dat iemand er werd vastgehouden

De politie kreeg een melding dat er iemand mogelijk tegen zijn wil in werd vastgehouden in een huis aan de Putmanstraat en viel daarom de woning binnen. Volgens omwonenden waren er ongeveer tien tot twaalf politieagenten aanwezig en ging het om één van de appartementen op de begane grond.



Op straat stonden vier politiewagens en in de lucht cirkelde enige tijd een politiehelikopter. Twee auto‘s, die in de straat stonden, zijn in beslag genomen voor onderzoek.



Rond 15.00 uur was het weer rustig en was er alleen nog een politieauto te vinden om een auto weg te laten slepen. Volgens buurtbewoners past de inval in het ‘straatje’ van wat er vaker gebeurt in de woonwijk. ,,Het is hier eigenlijk nooit écht rustig”, zegt een van de omwonenden.