Politie Zwolle zoekt ‘aso in dikke Mercedes’ die hond dood reed

De politie is op zoek naar een man in een Mercedes SUV AMG die zaterdagochtend een aanrijding veroorzaakte bij de Wijde Aa in Zwolle. Een getuige meldt dat de bestuurder van die auto een hond heeft doodgereden waarna hij er vandoor ging.

De politie roept getuige op om zich te melden. Het is nog maar de vraag of de bestuurder van de auto iets gemerkt heeft van de aanrijding. ,,We roepen getuigen op om zich te melden bij de politie. Was het een man of ene vrouw achter het stuur?



En wat was het gedrag van de bestuurder na de aanrijding? Is de persoon gestopt of niet? Dit zijn allemaal vragen waar wij graag antwoord op willen,‘’ zegt Caroline Sjoers van de politie weten.

Harde klap

Laura Wijsman, die gelijkertijd haar hond uitliet in die buurt, zegt te zijn gehoord als getuige en bevestigt dat het kenteken met die letters begint. Wijsman: ,,Het was verschrikkelijk. Ik hoorde rond 11.00 uur een harde klap en daarna wat zachter: bom-bom-bom...’’



Ze ging kijken. ,,Het was op het kruispunt Rijnlaan, Brinkhoekweg, Kolksteeg. Ik zag dat een grijszwarte SUV, zo’n dikke Mercedes, daar een hond had aangereden die even onder de auto was mee gerold. De bestuurder leek door te rijden. Ik schreeuwde dat hij moest stoppen, waarop hij aarzelde, maar toch wegreed van het ongeval.’’

Doorrijden na ongeval

Doorrijden na een ongeval, ook met een dier is strafbaar.

Merg en been