Priscilla (28) haalt duizenden euro’s van rekening met gestolen bankpas in Deventer: ‘Mijn aanhouding was ook een opluchting’

Jonkheer en buurman uit Terwolde met elkaar overhoop, deze keer over hooibalen: ‘We zijn geen vrienden’

Auke Kroondijk woont op een steenworp afstand van landgoed Matanze in Terwolde. Erg gelukkig is hij niet met zijn buurman: jonkheer Alexander van Rijckevorsel van Kessel. Onlangs stond Kroondijk voor de rechter omdat hij het uitzicht op de groene hooibalen vanuit zijn huis zat was. ,,Hij denkt dat hij boven de regels staat.’’

6 december