Prostituee werkt in bovenwoning in hartje stad; undercoveragent doet zich voor als klant

De eigenaar van de woning aan de Enschedesestraat en de gemeente stonden onlangs tegenover elkaar bij de bestuursrechter van de Rechtbank Overijssel. De man was het er niet mee eens dat de gemeente hem een last onder dwangsom van 10.000 euro had opgelegd.



Hengelo had hem die bestuurlijke boete opgelegd omdat in het pand een prostituee illegaal werkte. De rechtbank constateert in uitspraak dat de gemeente correct heeft gehandeld. De pandeigenaar moet de 10.000 euro betalen.



De zaak kwam aan het rollen in 2019 toen er in het pand een controle werd gehouden door medewerkers van de afdeling Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel van de politie. Ze constateerden dat een vrouw zich zonder vergunning prostitueerde. Het pand was haar daarvoor beschikbaar gesteld.