Quinten (19) vindt nazi-muntschat: ‘Hier droom je alleen maar van’

Gewonde bij vuurzee op camping bij Ootmarsum: meerdere chalets in vlammen op

20 april NUTTER - Op Camping & Bungalowpark Bij De Bronnen in Nutter, nabij Ootmarsum, is maandagmiddag een grote brand uitgebroken. Zeker vier chalets zijn volledig uitgebrand. De brandweer was met meerdere eenheden ter plaatse en had moeite om het vuur onder controle te krijgen. Dit lukte uiteindelijk met behulp van meerdere tankwagens, die zorgden voor voldoende bluswater.