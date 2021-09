Ranja en knakworst in het ziekenhuis, ‘dat kan echt niet’. Dit is de strijd van huisarts Iris

Zo ziet het wegrestau­rant aan de N35 er van binnen uit: 'Alsof het gisteren nog open was’

11 augustus Een schnitzelrestaurant, steakhouse, uitzendbureau en pannenkoekenhuis. Zomaar een greep uit de concepten die jaren geleden huisden in het wegrestaurant aan de N35 tussen Heino en Zwolle. Maar die concepten sloten allemaal vrij vlot de deuren. De nieuwe eigenaar, Bennie Nijboer, ziet heil in het pand. De buitenkant ziet er inmiddels tiptop uit, maar is er in al die jaren wat veranderd aan de binnenkant? Nijboer zet de deuren open voor een kijkje in een restaurant waar de tijd heeft stilgestaan.