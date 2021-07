Rechter gunt man die ‘van grote borsten houdt’ tweede kans

video Enorme hennepkwe­ke­rij met 6000 planten opgerold in bedrijfs­pand, motoren en auto in beslag genomen

29 april In een bedrijfspand aan de Osnabrückstraat in Deventer is vanmiddag een hennepkwekerij aangetroffen door de politie. Het gaat om een totaal van bijna 6000. Er zijn ook twee motoren en een auto in beslag genomen.