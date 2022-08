Restaurant van Michael (32) moet twee weken na opening alweer dicht (en hij kan er niks aan doen)

Reed trucker te hard toen hij 17-jarig meisje doodreed in Deventer? ‘Ik dacht echt dat het haar fout was’

Hij rijdt in alle vroegte te hard met zijn vrachtwagen. Zij fietst met oortjes in door rood licht. Op het kruispunt net buiten Deventer gaat het vervolgens gruwelijk mis. Voor die aanrijding met dodelijke afloop stond een 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit Luttenberg vandaag terecht in de rechtbank in Zwolle.

14 juni