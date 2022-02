Rouw om Emir (17), die om het leven kwam bij ernstig auto-ongeluk: ‘Hij had een hart van goud’

Woorden komt Oguzhan Akdemir tekort als hij praat over Emir Mutlu. ,,Het is echt heel verschrikkelijk wat er heeft plaatsgevonden. We rouwen heel erg om hem’’, vertelt de secretaris en woordvoerder van de Deventer Centrum Moskee.



,,Ik kende hem persoonlijk. Hij was een van de jongens die ook in de jongerenvereniging actief was. Een hele vrolijke en sympathieke jongen.’’