‘Salland, Zuid-Drenthe én de Veluwe als epicentrum van de wolf’

Twee vrouwtjeswolven leven op de Veluwe. Eentje midden-Veluwe, de ander op de Noord-Veluwe. Een derde lijkt zich in Drenthe óf Overijssel te gaan vestigen. Dat maakt Wolven in Nederland gisteren bekend. Salland en Zuid-Drenthe worden met de Veluwe het epicentrum van de wolf, denken wolfexperts.

Deskundigen zeggen dus zeker te weten dat de wolf blijft in Nederland, maar waarom staat Nederland nog steeds niet op de wereldwijde lijst van landen waar de wolf leeft?

Leo Linnartz, wolfdeskundige bij natuurorganisatie ARK Natuurontwikkeling, kan het uitleggen: ,,Vanaf juli is telkens dezelfde wolf gevonden op de Noord-Veluwe. Pas na een half jaar spreken we van een territorium. Pas als deze wolf een half jaar op dezelfde plek blijft op de Veluwe, is Nederland een wereldwijd officieel erkend land waar de wolf weer woont.’’

Glenn Lelieveld is van Wolven in Nederland, dat voor overheden continue de status van de wolf in ons land in de gaten houdt: ,,Of de wolf blijft? Nee, daar twijfelen wij deskundigen niet aan. Deze wolf leeft op de Veluwe. En er leeft dus nog een tweede vrouwtje, iets meer richting Zuid-Veluwe.’’

De deskundigen spreken al tijden alsof de wolf vast in Nederland is, erkennen de twee wolfdeskundigen. ,,Dat doen wij deskundigen al op het moment dat de wolf gaat mankeren.’’ Ofwel, vaak het moment dat de wolf keutels legt. ,,Dan is er een territorium, de wolf zegt met zo’n signaal: hier woon ik. Ik ga niet meer verder trekken. Doortrekkende wolven laten geen sporen achter. Er is een hele hele kleine kans dat zo’n wolf dan toch wél doortrekt. Vanwege die kleine kans houdt men formeel een half jaar grens aan. Als de wolf een half jaar op dezelfde locatie is, vertrekt-ie echt niet meer.’’

Volledig scherm Karin van der Sluis zag de wolf op de Veluwe. © Karin van der Sluis

Eind januari komt Nederland op de wereldwijde lijst van landen waar de wolf leeft, stelt Linnartz. ,,Tot die tijd is de status van Nederland dat we worden bezocht door rondtrekkende wolven. Alleen: wij weten beter.’’

Derde wolf

De derde wolf bezoekt waarschijnlijk vanuit Duitsland Drenthe en Overijssel. Het zou kunnen dat haar ‘standplaats’ ook in één van die provincies is. Onderzoek kan dat nog niet bewijzen.

De vervolgstap is dat de twee vrouwelijke wolf bezoek krijgen van een zo’n ‘mannetjeswolf’ en ze ‘kinderwolfjes’ maken. Dat gaat hoe dan ook gebeuren, zeggen Linnartz en Lelieveld. Met bijna honderd procent zekerheid. Linnartz: ,,Zeer grote kans dat die voortplanting op de Veluwe gaat gebeuren.’’ De Veluwe wordt dan het wolventhuis van de wolf in Nederland. ,,Het zou ook nog Drenthe of Overijssel kunnen zijn, waar de wolf een gezin sticht in Nederland. Dit ligt op de route naar Duitsland.’’

De vraag is waar de vrouwtjeswolf de mannetjeswolf ontmoet en zich gaat settelen. ,,Maar de Veluwe is zeer aantrekkelijk voor de wolf. Er is ruimte, genoeg eten en rust. Allemaal dingen die de wolf zoekt.’’

Wat is de nieuwe betekenis van zo’n roedel? ,,De wolf gaat zich dan permanent voor langere tijd vestigen in Nederland. De vrouwtjeswolven zouden nog eventueel weg kunnen trekken. Als er een wolvengezin is, blijven ze voor jaren en neemt de populatie toe.’’

Verschillende boeren en boerenorganisaties zijn er niet blij mee. Wolven beten op verschillende plaatsen schapen dood.

Lelieveld: ,,Dat zijn jonge wolven geweest, die moeten wennen aan een nieuw gebied. Ik ben ervan overtuigd, en velen met mij, dat wanneer de wolf een vaste basis vindt in Nederland deze incidenten afnemen. De wolf weet dan waar hij of zij eten kan halen en zal niet of minder snel een schaap pakken. Een schaap is een noodoplossing voor de wolf.’’