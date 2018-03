'Satudarah verdiende in korte tijd ruim een ton aan bad standings'

ZWOLLE - Motorclub Satudarah verdiende volgens justitie in anderhalf jaar tijd ruim 110.000 euro binnen aan leden die uit de club zijn gezet. Zo'n zogenoemde bad standing zou per persoon 5.500 euro kosten. Dat verklaarde het Openbaar Ministerie vrijdag tijdens een regiezitting tegen vier kopstukken van de omstreden motorclub.

De zaak tegen de vijfde verdachte, oud-Enschedeër Michel B., werd tijdens de zitting stopgezet en moet later opnieuw worden gestart.

De boete voor een bad standing moest volgens het OM worden afgedragen aan de penningmeester van een regionale afdeling. Die stortte vervolgens 500 euro in de eigen kas, en moet 5.000 euro afdragen aan de landelijke organisatie.

Het geld, dat binnenkwam tussen september 2015 en januari 2017, zou zijn gebruikt voor leningen aan landelijke kopstukken, de aanschaf van versleutelde telefoons, rechtshulp en een begrafenis van 36.000 euro.

Tatoeages verwijderen

Een lid van een motorclub krijgt een bad standing als hij zich niet houdt aan de regels van de club, of op eigen houtje de club verlaat. In het strafdossier tegen de vijf leiders van Satudarah heeft justitie informatie verzameld over tien bad standings. Daarbij moesten ook clubtatoeages worden verwijderd, en zouden in sommige gevallen motoren en auto's zijn afgepakt.

Naast het geld dat aan de boetes werd geïncasseerd, traceerde justitie ook 117.000 euro aan binnengekomen contributie. Onder meer vanwege de achterhaalde geldstromen verdenkt justitie drie kopstukken van Satudarah ook van het witwassen van in totaal ruim een half miljoen euro.

Zaak Michel B. afgebroken

Het proces tegen oud-Enschedeër Michel B. (52), een van de vijf verdachten, is door de Zwolse rechtbank afgebroken omdat de dagvaarding tegen hem niet op de juiste manier aan hem is uitgereikt. 'Mima' B. gaf in het verleden leiding aan het Twentse Satudarah-chapter Eastsite.

Zijn dagvaarding is afgegeven bij zijn in het Duitse Alstätte, terwijl justitie wist dat Michel B. in Oostenrijk zat. Hij zit daar sinds begin februari in de cel, in afwachting van een eventuele uitlevering aan Nederland. ,,Omdat er veelvuldig contact is tussen het OM en de Oostenrijkse collega's, lijkt het mij vrij simpel om een briefje naar Oostenrijk te sturen’’, verklaarde de rechter. ,,Daarom is de huidige dagvaarding nietig.’’

Het Openbaar Ministerie moet een nieuwe dagvaarding opstellen, en deze wel goed uitreiken, om een strafzaak tegen B. te kunnen voeren.